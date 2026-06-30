Ospedale “San Bruno”, il Comitato: “È il momento delle responsabilità condivise e delle soluzioni”

Il Comitato “San Bruno” fa il punto “sull’intensa attività svolta nelle ultime ore a tutela dell’ospedale e del diritto alla salute del territorio”. In particolare, il sodalizio fin dalla serata di ieri ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un dialogo continuo con i vertici sanitari per comprendere la portata dell’emergenza e favorire una rapida soluzione”.

Nella prima mattina, il presidente del Comitato Rocco La Rizza ha contattato la Prefettura di Vibo Valentia, rappresentando “la gravità della situazione” e chiedendo “un immediato interessamento istituzionale”. Da quel momento è proseguita, senza interruzioni, “un’attività di confronto con la Prefettura e con i vertici dell’Asp, finalizzata esclusivamente a tutelare il regolare funzionamento dell’ospedale e i cittadini che quotidianamente ne usufruiscono”.

Il Comitato prende atto con favore “dell’attenzione dimostrata dalle Istituzioni e della disponibilità manifestata ad affrontare la problematica, anche attraverso un confronto operativo tra tutti i soggetti coinvolti”.

“In questo momento – ha commentato La Rizza – riteniamo che non servano polemiche, ma il massimo senso di responsabilità da parte di tutti. Comune, Asp, Sorical, Direzione sanitaria e ogni altro soggetto competente sono chiamati a collaborare, ciascuno per la propria parte, affinché l’emergenza rientri nel più breve tempo possibile e vengano individuate soluzioni definitive che impediscano il ripetersi di episodi come quello vissuto in queste ore.

L’ospedale ‘San Bruno’ – ha aggiunto – rappresenta un presidio fondamentale per l’intero comprensorio delle Serre. Medici, infermieri, operatori sanitari e personale tutto stanno affrontando una situazione particolarmente complessa con grande professionalità e spirito di servizio, e a loro va il nostro sincero ringraziamento”.

Il Comitato continuerà a “seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le istituzioni coinvolte”. L’obiettivo è uno solo: “garantire ai cittadini un ospedale pienamente efficiente, sicuro e capace di assicurare continuità assistenziale, affinché quanto accaduto rappresenti un episodio eccezionale e non possa più ripetersi”.