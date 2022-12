Ospedale “San Bruno”, il Comitato chiede i documenti: “La casa della comunità deve essere allocata altrove”

Il Comitato “San Bruno” non allenta la sua attività “a difesa del diritto alla salute nelle Serre” e prosegue, in particolare, “la battaglia in favore dell’ospedale ripartendo dagli esiti dell’incontro svoltosi presso la Cittadella regionale prima di Natale. Subito dopo quell’appuntamento, gli esponenti del sodalizio hanno formalizzato via Pec una richiesta al commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, al presidente della Regione Calabria e commissario per la Sanità Roberto Occhiuto e ai tecnici Maria Pompea Bernardi, Pasquale Gidaro e Sabina Scordo al fine di ottenere, in tempi ristretti, “la documentazione relativa alla collocazione della casa della comunità all’interno dell’ospedale ‘San Bruno’” e poter dunque “dimostrare l’inconciliabilità delle due strutture”.

Sin dalla sua nascita, infatti, il Comitato ha sostenuto un concetto che contiene un timore specifico: “l’allocazione della casa della comunità dentro il ‘San Bruno’ rappresenta il preludio della chiusura del nosocomio”. Da questa convinzione il Comitato non si muove e ritiene urgente trovare un nuovo posizionamento. In più, vuole vederci chiaro sul percorso effettuato e, proprio per questo, è stato richiesto di avere “la proposta, elaborata dall’ex commissario straordinario Maria Pompea Bernardi ed esplicitata al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, di acquisto dell’immobile di via Alfonso Scrivo, dove ha attualmente sede il Distretto sanitario”.

Il Comitato afferma che “l’eventuale raggiungimento di un accordo avrebbe risolto definitivamente il problema dell’allocazione della casa della comunità” e aggiunge che “oggi, purtroppo, le condizioni sembrano essere cambiate: affinché la casa della comunità possa essere allocata nei locali del Distretto adesso dovrebbe esserci una concessione a titolo gratuito da parte del Comune, cosa che il sindaco non intende fare”. Questo nodo fa scaturire ipotesi ed interrogativi: “forse il sindaco ed i suoi assessori non sanno che l’Asp, al di là del rinnovo contrattuale automatico avvenuto, può recedere dallo stesso con preavviso di 6 mesi. Ciò comporterebbe in ogni caso la perdita del canone di locazione e la perdita di una struttura sanitaria”.

Pertanto, “vista l’inerzia dell’Amministrazione nell’individuare degli immobili da adibire a casa della comunità, nonostante i vari suggerimenti, non è da escludere la presa in considerazione della proposta fatta dal sindaco di Spadola, Cosimo Damiano Piromalli, il quale ha dato la disponibilità del Comune a concedere all’Asp un immobile a titolo gratuito”.

Alla luce della “necessità di individuare una soluzione e nonostante la richiesta dei consiglieri di minoranza di convocazione di un Consiglio comunale straordinario aperto”, il Comitato chiede “ai sindaci del comprensorio di farsi parte diligente e convocarne uno a loro volta aperto a tutti i sindaci e a tutte le istituzioni”. Infine, il Comitato ribadisce che proseguirà nella sua azione “con nuove importanti iniziative”.