Ospedale “San Bruno”, il Comitato all’attacco dei sindaci: “Pretendono la supremazia, ma finora erano dormienti”

“Apprendiamo con soddisfazione come i sindaci del comprensorio si siano svegliati dal letargo grazie alla nascita del Comitato San Bruno. La cosa che più preoccupa è la necessità che questi amministratori vengano spronati nelle iniziative da intraprendere e la cronologia dei fatti ne è la dimostrazione”.

Il Comitato “San Bruno” osserva l’evoluzione della situazione continuando a punzecchiare gli amministratori ritenendoli, in sostanza, passivi.

“Ha sorpreso – sostengono infatti i promotori – come, dopo la nascita del Comitato, sia nata l’Assemblea ‘monca’ dei 7 sindaci che, tra le altre cose, hanno disertato la manifestazione a tutela del diritto alla salute, tenutasi presso Palazzo Chimirri, con giustificazioni assolutamente poco condivisibili, in quanto la salute non ha colore politico”. Il sodalizio rileva che “dopo la richiesta dei consiglieri comunali di minoranza del Comune di Serra San Bruno di convocare un Consiglio comunale aperto e allargato ai sindaci del comprensorio, con una nota stampa, gli stessi sindaci hanno deciso di convocare un Consiglio comunale aperto, dimostrandosi disponibili al confronto con i Comitati” e asserisce di non comprendere “il motivo per cui, ad ogni azione del Comitato o dei suoi componenti (richiesta del Consiglio comunale), ne segua una da parte dei sindaci volta manifestare una sorta di supremazia nella gestione del tema della sanità”. Scendendo nello specifico, il Comitato propone diversi interrogativi: “si sono vantati di aver redatto un documento unitario volto alla tutela del nosocomio serrese. Vorremmo sapere, da aprile fino ad oggi, dove sono stati questi sindaci e cosa hanno fatto? Quante volte sono stati ricevuti dal presidente Occhiuto? Come mai si sono risvegliati adesso?”.

E viene manifestato una chiara delusione: “ne abbiamo abbastanza delle solite scuse, la gente ha il diritto di avere risposte serie e concrete, non dei selfie che certi sindaci sono abituati a postare su Fb. Dovrebbero prendere esempio dal sindaco di Palmi, sceso con la sua gente a protestare innanzi alla Regione, sindaco che ha dimostrato coraggio, quello che non hanno avuto loro, disertando l’invito a partecipare alla manifestazione del 21 ottobre”. Infine, un auspicio che sa di monito: “bisogna fare fronte comune per riuscire a salvare l’ospedale ‘San Bruno’, ma è necessario mettere da parte interessi personali e/o familiari”.