Ospedale “San Bruno”, i sindaci promuovono un sit-in di protesta

Si è svolta nella Sala consiliare del Comune di Spadola la conferenza stampa dei sindaci delle aree montane. Hanno aderito all’iniziativa i sindaci di Spadola (Cosimo Damiano Piromalli), Brognaturo (Rossana Tassone), Simbario (Ovidio Romano), Vallelonga, San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello, non presente, ma che ha delegato il sindaco di Spadola per un saluto), Fabrizia (Francesco Fazio), Nardodipace (Antonio Demasi) ed il vicesindaco di Vallelonga (Antonio Francesco Raimondi). Nel corso del dibattito è stato annunciato un sit-in di protesta davanti all’ospedale di Serra San Bruno che avrà luogo domani a partire dalle ore 9:30 con l’intento precipuo di salvaguardare il diritto dei cittadini alle cure. Inoltre, si punta a “sensibilizzare alla natura civica e territoriale della causa”. I sindaci hanno ringraziato i comitati e le associazioni per essere intervenuti unendosi alla protesta e manifestando unità di intenti.