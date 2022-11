Ospedale “San Bruno”, i sindaci a confronto con il comitato: “La battaglia va avanti senza tentennamenti”

I sindaci di Nardodipace, Fabrizia, Mongiana, Brognaturo, Simbario e Vallelonga, nella riunione indetta dal comitato “San Bruno” sono stati “concordi nel ritenere che la battaglia per l’ospedale deve essere portata avanti senza tentennamenti per difendere il diritto alla salute delle popolazioni di tutto il comprensorio delle Serre”. Il sodalizio sorto a tutela del nosocomio sottolinea che le azioni che si stanno portando avanti non recano “strumentalizzazioni” e sono “al di fuori delle beghe politiche, unitariamente e con in testa i vessilli comunali a cui daranno forza comitati, associazioni e singoli cittadini sempre di più preoccupati del futuro di questo territorio”. “Nei prossimi giorni – annuncia il comitato – saranno attuate tutte le necessarie azioni di lotta che prenderanno, via via, una forma corrispondente alle risposte che le autorità sanitarie daranno. La parola d’ordine dovrà essere una sola: vogliamo l’ospedale di Serra efficiente e con i servizi previsti per un ospedale di montagna”. La compagine ringrazia poi per la vicinanza i sindaci di Spadola e San Nicola da Crissa assenti per esigenze familiari.