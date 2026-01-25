Ospedale “San Bruno”, Giancotti: “La salute non è un bene di lusso”

La candidata a sindaco Valeria Giancotti esprime “preoccupazione per le condizioni e il futuro della sanità pubblica nel territorio delle serre vibonesi”. L’esponente del Pd asserisce che “se la sanità in Calabria sta vivendo, come sappiamo, un periodo drammatico, nelle aree interne, dove iniziano a mancare anche i servizi base, la situazione è ancora più grave. Le condizioni in cui versa l’ospedale di Serra San Bruno non sono assolutamente accettabili. E le cose sembrano andare di male in peggio”.

Il riferimento è “all’assenza in ruolo di un medico anestesista” e, in particolare, alla “notizia del pensionamento del dottor Miceli, che ha lasciato il lavoro il primo gennaio 2026, nonostante la sua richiesta formulata all’Asp di Vibo Valentia di trovare una formula per il suo reintegro in servizio. E così il nosocomio di Serra si trova, di fatto, scoperto rispetto ad una funzione professionale essenziale, di fondamentale importanza per tutta l’attività sanitaria. Oggi, la comunità intera di Serra San Bruno e quelle del suo comprensorio, si chiedono quali potranno essere i risvolti futuri, quale sarà il domani per questo territorio che si sente sempre più abbandonato”.

Dopo questa considerazione, Giancotti sferra un affondo nei confronti del sindaco Alfredo Barillari, che, a suo avviso, “ancora una volta, non appare capace di dare delle risposte a queste domande, anche perché negli ultimi anni abbiamo assistito ad una spoliazione dei servizi sanitari in questa area, senza mai sentire una proposta o una voce di protesta. Magari – aggiunge – verrà trovata una soluzione tampone, temporanea, che non basterà certamente a risolvere definitivamente il problema e non garantirà per il futuro la permanenza dei servizi e dell’assistenza sanitaria di cui il territorio ha bisogno”.

Secondo Giancotti, “occorre far sentire la nostra voce, al fianco dei comitati cittadini, in particolare al Comitato ‘San Bruno’ da sempre in prima linea nella battaglia per la difesa del diritto, innegabile, alla salute. Serra San Bruno e il suo comprensorio – conclude – hanno bisogno di misure straordinarie, oggi, subito”.