Ospedale “San Bruno”, Di Bartolo: “Pd a fianco dei sindaci, non c’è nulla da contrattare”

“Saremo al fianco dei sindaci e di tutti i cittadini di questo territorio. Una voce unita nel chiedere in modo chiaro, rigoroso e netto che vengano garantite le dotazioni e i servizi spettanti per legge all’Ospedale di Serra San Bruno”. A dichiararlo è il segretario provinciale del Pd Giovanni Di Bartolo a margine del sit-in indetto dai primi cittadini dell’area serrese. “Doverosa e giusta – sostiene Di Bartolo – la manifestazione di oggi, non si può far finta di non vedere il problema. Non c’è nulla da strumentalizzare e, soprattutto, non c’è nulla da contrattare. C’è solo da ottenere il rispetto del diritto alla salute”.