Ospedale “San Bruno”, Damiani: “Si rischia la chiusura e il sindaco è il principale responsabile”

“Sono passati oltre due anni dall’elezione del sindaco e della sua maggioranza ed i risultati maturati sono noti a tutti: nessun obiettivo centrato, solo propaganda e passerelle”. Il segretario di Circolo del Pd Biagio Damiani attacca frontalmente il primo cittadino Alfredo Barillari e si concentra in maniera particolare sulla questione sanità che, a suo parere, non deve “essere gestita in questo modo da una persona, prima ancora che da un amministratore, che ha davvero a cuore le sorti dei propri cittadini”.

Damiani critica “l’atteggiamento accomodante del sindaco Barillari nei confronti vertici dell’Asp di Vibo” mentre “il nostro ospedale e la rete territoriale continuano a perdere servizi”.

Pertanto, invita il primo cittadino che “è sempre più isolato” a “fare sinergia con gli altri sindaci del territorio ed a battersi al di là degli steccati politici in modo serio”. Damiani chiede un rapido cambio di rotta perché “ad oggi c’è un sindaco politicamente narcisista che tenta di primeggiare, senza risultati” e che “cerca di dimostrare un dinamismo che nei fatti non esiste”. “Egli – è l’accusa dell’esponente democratico – ha avallato e dato l’assenso alla realizzazione della Casa di Comunità nell’ospedale di Serra, dopo aver annunciato che la stessa veniva realizzata presso i locali del Distretto sanitario.

Noi – aggiunge – rispetto a questa scelta, ancora oggi, siamo fortemente preoccupati perché a nostro avviso rappresenta l’anticamera della chiusura del presidio ospedaliero”.

Il rappresentante del Pd invita quindi il sindaco a “mettersi accanto ai colleghi” ed a “rivendicare il diritto alla salute e la conferma dell’ospedale di montagna con tutti i relativi servizi.

Se invece – conclude- pensa di continuare sulla strada tracciata, sarà tra i maggiori responsabili della chiusura del nostro ospedale”.