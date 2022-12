Ospedale “San Bruno”, dalla Regione arrivano rassicurazioni: “La struttura conserverà il suo status, sarà applicato il decreto Scura”

Più luci che ombre, almeno all’apparenza, per l’incontro svoltosi in Cittadella tra la delegazione del Comitato “San Bruno” ed i diversi movimenti locali da una parte ed i dirigenti del Dipartimento della Salute dall’altra.

Dalla cittadina della Certosa è partito un pullman carico di persone residenti nell’entroterra vogliose di avere chiarimenti sul futuro del nosocomio e delle prime, parziali risposte sono arrivate tanto che il Comitato ha giudicato “proficuo” il dibattito. “Sono state date rassicurazioni – hanno spiegato i componenti del sodalizio – circa l’applicazione del decreto Scura e quindi il mantenimento della qualifica del ‘San Bruno’ quale ospedale di montagna. Unico punto interrogativo rimane la collocazione della Casa della Comunità”. Quest’ultimo aspetto non è considerato affatto secondario visti i timori che la Casa della Comunità alla lunga possa sostituire in tutto e per tutto l’ospedale. “Siamo fermamente convinti – hanno precisato infatti i rappresentanti del Comitato – che vada trovata una soluzione per scongiurare la commistione con il presidio ospedaliero, in quanto accorparla nei locali dell’ospedale significa non dare attuazione al decreto Scura”. Alla luce di queste considerazioni sono stati programmati ulteriori momenti di confronti con i rappresentanti istituzionali al fine di “trovare un’adeguata soluzione al problema”.

Il Comitato ed i movimenti locali avevano nei giorni scorsi mostrato perplessità gli ultimi interventi dell’Asp di Vibo Valentia, considerati come strumento per calmare la protesta e non come avvio di un percorso di rilancio”.