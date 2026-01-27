Ospedale “San Bruno”, Barillari: “Subito un anestesista a contratto, poi l’avviso dell’Asp”

“Coerentemente a quanto fatto in questi anni di mandato, sarò a fianco, insieme anche al movimento civico LiberaMente, a qualsiasi iniziativa in difesa dell’ospedale ‘San Bruno’”. Il sindaco Alfredo Barillari conferma la volontà di lottare per difendere il presidio serrese ricordando di aver denunciato pubblicamente nell’ultima Conferenza dei sindaci la questione relativa al pensionamento dell’unico anestesista presente nel presidio. Una figura che è “fondamentale per l’ospedale e prevista dal piano aziendale dell’Asp varato poco tempo fa”. Il passo successivo è stato l’incontro “in Regione, presso il Dipartimento Sanità, per sollecitare soluzioni immediate”.

Secondo il primo cittadino, “la copertura attuale data ai turni con altri medici non può essere una soluzione definitiva, per questo motivo le direzioni sanitaria e amministrativa dell’Asp si sono impegnate a pubblicare un avviso per il reclutamento di liberi professionisti con l’obiettivo di dotare l’ospedale di anestesisti”. Barillari comunica inoltre che “nell’immediato è stata data rassicurazione di contrattualizzare, con affidamento diretto, un anestesista per porre un primo rimedio alla mancanza di questa fondamentale figura sanitaria”.

La considerazione di fondo, infatti, è che “il diritto alla salute è da difendere con tutte le forze e non ha colori politici, l’impegno deve rimanere costante e condiviso dall’intera cittadinanza”.