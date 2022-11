Ospedale “San Bruno”, Barillari pronto a ricucire con gli altri sindaci: “Andiamo insieme dal subcommissario alla Sanità per ribadire le nostre ragioni”

Il giorno dopo il Consiglio comunale aperto, che ha rappresentato “un momento di grande democrazia e confronto”, il sindaco Alfredo Barillari commenta l’evento, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dimostra di voler riallacciare il rapporto con gli omologhi del territorio. Per l’iniziativa l’Amministrazione comunale “ha fortemente voluto la partecipazione, tra gli altri, del commissario Asp e del presidente della Commissione Sanità che sono coloro i quali sono tenuti ad ascoltare i problemi e dare risposte” e, a tal proposito, il primo cittadino ricorda che “ci sono ex sindaci, che hanno avuto presidenti di Commissione di Sanità ‘in casa’, senza mai, però, portarli dinnanzi ai cittadini per dare risposte”. A suo avviso, “è importante, infatti, dare a tutti i cittadini la possibilità di confrontarsi e di chiarire dubbi direttamente con chi, in materia di Sanità, ha un ruolo ed una voce”.

Secondo Barillari, questo passaggio istituzionale è stato “determinante per chiarire alcuni aspetti (la Casa della Comunità si aggiunge e non interferisce con l’esistenza e il funzionamento dell’ospedale) e le problematiche (tra cui la mancanza di candidati ai concorsi banditi per l’Asp di Vibo)” ed ha chiarito diversi obiettivi da perseguire: “preservare il ‘San Bruno’ come ospedale di montagna/zona disagiata con la garanzia dei relativi servizi; avere risposte immediate per migliorare i servizi quotidiani del nostro nosocomio”.

L’occasione è propizia per rispondere agli attacchi rispetto a quali, per motivi di tempo e di opportunità viste le presenze istituzionali, non è stato possibile replicare a palazzo Chimirri: “non possono dare lezioni coloro che hanno rivestito ruoli istituzionali ed hanno candidamente ammesso di essere stati presi in giro: loro questo ospedale, negli anni, lo hanno visto spogliare senza alzare un dito. Quelli che hanno parlato di ‘baratti’, dimenticando che per anni sono stati al seguito di deputati e onorevoli che, stranamente, si sono spesi più per altri, che per il proprio paese. Su questo i serresi non hanno bisogno di spiegazioni, ma, in questo momento, non possono vedere neanche divisioni”.

Il capo dell’Esecutivo rimarca che “il momento delle polemiche e delle strumentalizzazioni su questo argomento deve finire. E, pur senza rinnegare le ragioni già esposte e le strade finora percorse, di cui resto convinto, se devo fare il primo passo, lo farò senza alcuna remora”.

Pertanto, ribadisce l’invito a sindaci, comitati, cittadini, alla “lotta unitaria” e si dice pronto ad “andare sino a Roma a rivendicare il nostro diritto a preservare il ‘San Bruno’ come ospedale di montagna” e a “pretendere che vengano rispettati gli impegni a breve termine presi davanti ai serresi dal commissario Giuliano”.

Tirata questa linea rispetto alle ultime vicende, Barillari auspica di ritrovare “la coesione territoriale che tutti i cittadini chiedono, lottando, fianco a fianco, con tutte le forze sociali e politiche”.

“Credo – è il passaggio chiave – che con i sindaci interessati si possano chiarire le incomprensioni, in modo da dare forza ad una battaglia unitaria ed invito il Comitato a strutturarsi al fine di avere una rappresentanza civica utile anche nel confronto istituzionale. Nella prossima settimana – conclude – è già in programma un incontro con il subcomissario alla sanità, Esposito: chiederò agli altri sindaci ed ad un delegato del Comitato San Bruno di accompagnarmi per ribadire insieme le ragioni che interessano la realtà sanitaria del nostro territorio”.