Ospedale “San Bruno”, Barillari: “L’Asp si è impegnata ad aprire 6 posti letto di Recupero e Riabilitazione”

“Dopo il presidio svolto ieri insieme ai sindaci e al Comitato ‘San Bruno’, mi sono recato presso l’Asp di Vibo per interloquire con il commissario Giuliano sulle azioni da porre in atto con urgenza al fine di attivare servizi utili al territorio e al nostro ospedale”.

Il sindaco Alfredo Barillari punta a mantenere gli impegni presi nel Consiglio comunale aperto e comunica che “ieri è stata firmata la delibera con la quale l’Asp si impegna ad aprire 6 posti letto di Recupero e Riabilitazione, provvedendo anche all’acquisto delle attrezzature necessarie e al reclutamento di personale”.

Inoltre, il primo cittadino annuncia novità per la Neuropsichiatria infantile e la figura di un tecnico della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, specificando che “è stata richiesta una convenzione con l’Umg al fine di attivare un percorso assistenziale per pazienti con spettro autistico di 24 ore settimanali”. In più, è stata data “la disponibilità per l’attivazione dell’ambulatorio di Ginecologia”.

Si tratta di “piccoli passi” che “dimostrano come la sensibilizzazione e le strade unitariamente possono portare risultati”.

Adesso, occorre “monitorare la situazione” e a “prestare la massima attenzione sul diritto alla salute” ed il sindaco promette di continuare da un lato ad “affiancare le iniziative civiche” e dall’altro a spendersi per dare “risposte” grazie al confronto “sui tavoli istituzionali”.