Ospedale “San Bruno”, Barillari corregge i sindaci: “Non condivisibili percorso, tempi e luogo del sit-in”

Il sindaco Alfredo Barillari prende posizione rispetto al sit-in promosso nei pressi dell’ospedale “San Bruno” da parte dei suoi omologhi e, pur comprendendo, l’intenzione di “esternare la propria rabbia per la situazione sanitaria locale”, spiega di non condividere in questo momento né “il percorso” perché “avviare una protesta prima di una seria interlocuzione con chi oggi rappresenta la Sanità in Calabria, significa non avvalersi nel modo più incisivo del proprio ruolo istituzionale” né “i tempi” perché “scegliere di manifestare a due giorni da un consiglio comunale aperto nel quale poter suggellare una linea forte ed unitaria, significa togliere forza ad una battaglia che deve essere combattuta su tutti i fronti”.

A suo avviso, non è condivisibile nemmeno “il luogo” perché “nel caso in cui venissero adottati provvedimenti contro l’ospedale sarei il primo, con fascia e confalone, a pormi a capo di una protesta, che però, per avere il giusto risalto, dovrebbe essere portata presso le sedi dove si assumono le decisioni”.

Allo stesso modo, il sindaco capisce “la rabbia dei cittadini che vedono nel Comitato ‘San Bruno’ uno strumento di difesa del nostro presidio ospedaliero”, ma specifica di non condividere “la ‘sovrapposizione’ che, in alcuni momenti, ha avuto ed ha con la ‘politica’ in quanto, determinate situazioni possono snaturare una protesta che dovrebbe essere e rimanere ‘civica’ ed alla quale non mi sottrarrò di dare appoggio se questa dovesse seguire una strada condivisibilmente utile alla causa”.

Barillari ribadisce di aver scelto “la strada della coerenza” e di voler portare avanti “il documento unitario sottoscritto dall’Assemblea dei sindaci, battendomi in tutte le sedi per difendere, con fermezza, il nostro diritto alla salute e, con esso, il nostro ospedale ‘San Bruno’”.