Ospedale “San Bruno”, Alecci: “Richiamare in servizio il dottor Miceli, poi azioni strutturali”

“Trovare subito una soluzione al problema della mancanza dell’anestesista presso l’ospedale di Serra San Bruno e poi procedere ad una ricognizione puntuale delle difficoltà presenti sul territorio per migliorare le condizioni del servizio sanitario pubblico”.

È l’auspicio del consigliere regionale Ernesto Alecci che interviene in merito alle criticità del nosocomio “San Bruno”. Ad avviso dell’esponente del Pd, “occorre procedere al più presto” poiché “un presidio fondamentale per tutto il comprensorio non può rimanere ancora privo di una figura fondamentale come quella dell’anestesista, mettendo a rischio tutte le emergenze e l’attività generale dell’intero nosocomio serrese”.

Per questo motivo, Alecci chiede all’Asp di “mettere in campo tutte le soluzioni possibili, come ad esempio richiamare in servizio il dottor Miceli, magari attingendo alla normativa da poco approvata in Consiglio regionale relativa alle ‘Disposizioni per garantire la continuità dei Servizi sanitari regionali’ (Legge regionale 19 gennaio 2026, n. 1). Il dottor Miceli, in passato – prosegue – ha saputo dare continuità alle prestazioni sanitarie dell’ospedale, seppur tra mille sacrifici e difficoltà. Si tratterebbe di una soluzione tampone, certamente temporanea, che dovrà essere seguita da azioni strutturali e durature, per quanto riguarda il personale, la dotazione, i servizi”.

Alecci sottolinea ancora che “è importante fare presto, prestissimo” e rileva che “come successo recentemente in altre zone della Calabria, dal Vibonese a Polistena ad esempio, i comitati cittadini stanno giustamente manifestando tutta la loro preoccupazione, anche attraverso sit-in ed esposti. La comunità di Serra e il comprensorio si sentono abbandonati. Queste persone stanno vivendo sulla loro pelle tutte le difficoltà derivanti dalla graduale cancellazione dei servizi sanitari essenziali nelle aree interne. Occorre fare tutto il possibile – conclude – per garantire, anche in questi territori, il sacrosanto diritto alla salute”.