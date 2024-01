Ospedale “San Bruno”, Alecci presenta un’interrogazione: “Occorre garantire l’assistenza sanitaria nelle Serre”

Il consigliere regionale Ernesto Alecci ha presentato un’interrogazione in riferimento alla situazione della Sanità nell’entroterra vibonese. Dopo aver rilevato “le innumerevoli criticità” che riguardano “le condizioni del comparto sanitario pubblico nel territorio delle Serre” e “l’importante carenza di strutture, strumenti e personale” e sottolineato che “la popolazione delle aree interessate, specialmente nel periodo invernale, incontra rilevanti difficoltà nel raggiungere altre strutture sanitarie”, l’esponente di minoranza ha rimarcato che “attualmente, non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza e l’ospedale è classificato come Ospedale di zona disagiata”. Il rappresentante del Pd ha ricordato che “nel novembre 2023 le associazioni, i cittadini e numerosi sindaci si sono ritrovati davanti la cittadella regionale per chiedere al presidente della Regione e commissario della sanità di invertire le scelte compiute e il destino dell’ospedale di Serra San Bruno” precisando che “il Comitato spontaneo costituitosi a difesa del nosocomio ha, più volte, dichiarato di temere che l’allocazione della Casa di Comunità nei locali ospedalieri possa rappresentare il preludio per la chiusura dell’ospedale”. Tali preoccupazioni sarebbero suffragate dal fatto che “il piano di ridimensionamento e riorganizzazione ha previsto una riduzione di posti letto assegnati ai territori del vibonese rispetto ad altre province con simile densità di popolazione” e che “il Dca n. 198 del 12 luglio 2023 ha previsto che il nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia sostituisca totalmente l’attuale offerta pubblica nei settori di acuzie e post-acuzie”. Alecci ha aggiunto anche che “qualora l’ospedale di Serra San Bruno venisse privato del Pronto soccorso, la distanza dagli altri presidi ospedalieri risulta essere superiori a 35 minuti e, per alcuni comuni, anche più di un’ora”. Alla luce di queste considerazioni, l’esponente democratico ha chiesto al presidente Roberto Occhiuto di sapere “quali azioni intenda intraprendere per garantire i livelli essenziali di assistenza nella provincia di Vibo Valentia” e come “come intende agire per garantire l’assistenza sanitaria adeguata alla numerosa popolazione dei comuni montani intorno a Serra San Bruno, vista la difficoltosa mobilità che caratterizza i territori interessati per il raggiungimento degli altri presidi ospedalieri”.