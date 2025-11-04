Ospedale, nuovo sit-in del Comitato “San Bruno”: “Criticità diffuse, dobbiamo difenderci”

“Sono anni che seguiamo quasi quotidianamente le vicende del presidio ospedaliero ‘San Bruno’ e crediamo che si stia toccando il punto più basso di sempre. Chi ha buona memoria ricorderà che a maggio 2024 avevamo lanciato l’allarme: in caso di nuovo scioglimento, come poi avvenuto a settembre, a pagarne il prezzo più alto sarebbe stata l’utenza? Oggi, dopo più di un anno, ci ritroviamo con servizi peggiorati e il rischio di ulteriori ridimensionamenti dietro l’angolo”.

Aria di pessimismo sul nosocomio serrese, quella respirata dal Comitato “San Bruno” che segnala il passaggio da “una gestione che infondeva speranza e voglia di fare, il periodo guidato da Battistini, a una gestione commissariale imposta dallo Stato, la cui priorità principale è il risanamento dei conti”.

Il sodalizio ripercorre i passi compiuti e ne sottolinea i tratti salienti: “dopo anni di divisioni, i sindaci di tutta la provincia, insieme ai gruppi civici impegnati per una sanità degna di un paese civile, hanno redatto un documento in cui vengono elencate criticità e priorità per rilanciare il territorio e ridare speranza a una sanità abbandonata. Il documento è stato approvato anche dal dottor Piscitelli, responsabile della triade commissariale che gestiva l’Asp di Vibo. Più volte Piscitelli aveva chiesto pubblicamente alla Regione di rimodulare il piano del fabbisogno del personale, richiesta che probabilmente ha portato alla sostituzione del prefetto senza alcuna spiegazione all’opinione pubblica vibonese”.

Poi il mutamento di clima materializzatosi con “il nuovo responsabile, dottor Gianfranco Tomao, insediatosi a fine agosto”, il quale “è venuto a Serra San Bruno per verificare la situazione” e “dopo qualche settimana ha incontrato il sindaco a Palazzo Tucci, discutendo di possibili interventi per implementare i servizi del ‘San Bruno’, ad esempio aumentando i giorni di day surgery, così da rendere operative le sale operatorie come previsto dai DCA regionali e dal documento firmato dai sindaci”.

Tuttavia, secondo quanto sostiene il Comitato, “pochi giorni dopo, il respiratore per l’anestesia in sala operatoria è stato temporaneamente trasferito all’ospedale ‘Jazzolino’. Doveva fare ritorno il 31 ottobre, ma ancora oggi non è stato restituito. In passato qualcuno aveva già cercato di ridurre il poco che resta dell’ambulatorio di Chirurgia, e questa sembra un’altra mossa in quella direzione”.

Questo segnale viene interpretato come premonitore e allo stesso tempo come sintomatico del “modus operandi della Regione e dei vertici dell’Asp di Vibo” e “ogni scippo e ogni disservizio sembrano mirare a ridurre i servizi”. Il Comitato analizza poi quelle che definisce “criticità diffuse” riepilogandole schematicamente: “Reparto Medicina: operatori stremati per carenza di personale medico, paramedico e OSS; spesso si è costretti a trasportare i pazienti a Vibo o altrove per consulenza; Dialisi: assenza di medici in pianta organica, con il rischio di trasformare il reparto in un CAL (Centro Assistenza Limitato) senza presenza medica fissa; Pronto soccorso: funziona nonostante il personale OSS sottodimensionato; alcune attrezzature e gli arredi necessitano di sostituzione e i lavori promessi sui locali non sono mai stati realizzati”.

Per denunciare questa situazione, il Comitato “San Bruno” ha organizzato un sit-in di protesta per giovedì 6 novembre, a partire dalle 11:30, nel piazzale antistante l’ingresso del Pronto soccorso invitando la cittadinanza a partecipare per “sostenere la difesa della sanità locale”.