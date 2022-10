Ospedale, il movimento “Serra al Centro” e l’associazione “In Movimento”: “La battaglia doveva essere unitaria, noi restiamo aperti al dialogo”

“Prendiamo atto che, nonostante il nostro invito pubblico alla partecipazione aperta ed unitaria a difesa dell’ospedale di Serra San Bruno, nostro malgrado ci troviamo davanti ad un percorso già delineato e con un’identità politica chiaramente individuata”.

Il movimento “Serra al Centro” e l’associazione “In Movimento” guardano in maniera non troppo convinta all’iniziativa promossa dal comitato “San Bruno” ma sono decisi a continuare la loro battaglia a difesa del nosocomio. Dunque, messaggio non recepito dagli interlocutori che hanno proseguito con l’impostazione iniziale.

“È assolutamente legittimo – precisano i due gruppi – che ogni forza faccia la propria battaglia a difesa di un diritto sancito dalla Costituzione, il nostro rammarico, però, è quello della mancata costituzione di un fronte unitario e coeso a difesa del nostro ospedale.

Noi – concludono – continueremo nell’impegno profuso ed avviato già da tempo, restando aperti al dialogo ed al confronto con gli altri partiti, movimenti, associazioni e con chiunque abbia a cuore le sorti del nostro nosocomio”.