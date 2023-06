Ospedale, il comitato “San Bruno” va avanti: a breve l’incontro con il commissario dell’Asp Battistini

Il comitato “San Bruno” ringrazia “i cittadini del comprensorio ed i rappresentanti istituzionali, tra cui i vertici delle Amministrazioni comunali di Nardodipace, San Nicola da Crissa e Simbario, nonché l’assessore ai Lavori pubblici di Serra San Bruno, che hanno partecipato all’incontro ‘Dibattito e confronto popolare sul Diritto alla Salute’”. Gli esponenti del sodalizio spiegano che “la serata aveva come fine ultimo quello di creare un fronte unico di proposta e protesta in difesa dell’ospedale ‘San Bruno’”. Nel corso del confronto sono emerse “le gravi criticità esistenti: dalla grave mancanza di personale medico in particolare nei settori di vitale importanza quali Chirurgia, Radiologia, Anestesia ed Emergenza Urgenza, alla totale confusione programmatica (rete ospedaliera e medicina territoriale) che finora ha caratterizzato l’azione della Regione Calabria e dell’Asp di Vibo Valentia”. Questi problemi saranno a breve affrontati dal comitato con il nuovo commissario straordinario Antonio Battistini, che “nonostante la sua giustificata assenza alla manifestazione di piazza San Giovanni, si è subito messo in contatto telefonico” con il comitato manifestando “vicinanza e volontà di rispondere tempestivamente alle urgenti esigenze del nosocomio”. Il comitato si attende ora che “questa collaborazione annunciata” si trasformi in “un proficuo futuro sanitario del comprensorio delle Serre”.