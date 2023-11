Ospedale, il Comitato “San Bruno”: “Ricevute garanzie sul futuro, risolto il problema degli alloggi dei medici cubani”

“L’incontro avuto con il generale Battistini aveva come scopo quello di risolvere il problema degli alloggi per I medici cubani in forza presso l’ospedale ‘San Bruno’, vista l’impraticabilità, a dire del sindaco di Serra San Bruno, della soluzione da noi avanzata di concedere le case del paese albergo. La soluzione al problema è stata trovata e si è colta l’occasione di discutere anche di alcune criticità del nosocomio”.

Il Comitato “San Bruno” ritiene soddisfacente l’esito della riunione tenutasi con i vertici dell’Asp di Vibo Valentia anche perché “sono state date importanti garanzie sul mantenimento del Laboratorio analisi, sulla Radiologia, sull’arrivo di un nuovo medico per il reparto di Medicina e dell’arrivo di un mammografo, previo adeguamento dell’impianto elettrico del locale che sarà appositamente adibito (lavori dovrebbe terminare a breve)”.

Il sodalizio prende dunque atto dei passi avanti compiuti, ma non intende abbassare la guardia. Al contrario, promette di “continuare con l’impegno per mantenere e potenziare l’ospedale” e difendere il diritto alla salute della comunità delle Serre.