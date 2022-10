Ospedale, il Comitato “San Bruno” raccoglie le adesioni: “Siamo tantissimi, daremo voce ai cittadini che rivendicano i loro diritti”

La raccolta delle adesioni al Comitato “San Bruno”, svoltasi stamattina in piazza Azaria Tedeschi, è servita da apripista alla manifestazione di venerdì prossimo con la quale verrà chiesto l’immediato rafforzamento dell’ospedale serrese e degli uffici del Distretto sanitario. Alla stessa sono state invitate le Amministrazioni comunali del territorio, il presidente della Commissione Sanità Michele Comito e il presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per la Sanità Roberto Occhiuto. L’iniziativa odierna è solo uno step in quanto continuerà nelle prossime settimane nelle piazze degli altri centri del territorio.

“Sono state tantissime – sostengono i promotori – le persone che spontaneamente si sono avvicinate a noi per offrire il loro appoggio e per dirci di andare avanti. Riteniamo che su questa battaglia non ci possano esserci distinzioni di colore politico perché tutti insieme dobbiamo combattere per rivendicare i nostri sacrosanti diritti. I rappresentanti dei diversi Comuni devono dare voce ai cittadini, che non ne possono più di subire privazioni e scippi. Non è il momento di pensare ai vantaggi politici – hanno concluso – ma di difendere una collettività che finora, evidentemente, non è stata considerata”.