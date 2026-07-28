Ospedale di Vibo, Forza Italia Giovani: “Serve una soluzione ai parcheggi: marciapiedi e ingressi non possono diventare aree di sosta”

Forza Italia Giovani Vibo Valentia richiama l’attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione che interessa l’area esterna dell’ospedale cittadino, dove quotidianamente si registrano difficoltà legate alla sosta dei motocicli e degli scooter.

“Il problema – spiegano gli azzurri – non va ricercato nei motociclisti, ma nella carenza di spazi dedicati alla sosta. L’assenza di parcheggi adeguati e chiaramente individuati spinge molti utenti a lasciare i propri mezzi sui marciapiedi o in prossimità degli ingressi, con il risultato di creare ostacoli alla circolazione e di compromettere la piena accessibilità della struttura sanitaria”.

Secondo gli esponenti del partito, “un ospedale deve garantire ingressi sempre liberi e percorsi sicuri per pazienti, personale sanitario, accompagnatori, persone con disabilità e mezzi di soccorso. Per questo è necessario affrontare la questione con un approccio concreto, individuando soluzioni che consentano di conciliare le esigenze di chi raggiunge l’ospedale in moto con il rispetto delle regole e della sicurezza”.

In particolare, Forza Italia Giovani Vibo Valentia ritiene che sia “indispensabile avviare un intervento condiviso tra Azienda sanitaria provinciale e Amministrazione comunale per realizzare o ampliare aree di parcheggio dedicate a motocicli e scooter, adeguatamente segnalate e collocate in posizioni funzionali rispetto agli ingressi dell’ospedale. Solo offrendo valide alternative sarà possibile ridurre il fenomeno della sosta irregolare e restituire ordine e decoro all’area”.

“Accanto agli interventi strutturali – affermano i forzisti – sarà necessario rafforzare i controlli affinché vengano rispettate le regole, ma è altrettanto importante creare le condizioni perché cittadini e utenti possano parcheggiare correttamente senza essere costretti a cercare soluzioni di fortuna. Naturalmente e allo stesso tempo, ci saremmo aspettati da parte della Direzione sanitaria ospedaliera una maggiore attenzione e un controllo più costante delle aree esterne della struttura. La tutela dell’accessibilità e della sicurezza degli ingressi ospedalieri rientra infatti tra gli aspetti che meritano un monitoraggio continuo, affinché eventuali criticità vengano affrontate con tempestività e non diventino una consuetudine”.

Forza Italia Giovani Vibo Valentia continuerà a “seguire con attenzione questa problematica, sollecitando le istituzioni a intervenire con tempestività” perché “garantire un accesso sicuro e ordinato all’ospedale significa migliorare un servizio essenziale per tutta la comunità e offrire una risposta concreta a un’esigenza che riguarda ogni giorno centinaia di cittadini”.