Ospedale di Serra. Vertice tra sindaci, commissario Asp e presidente della Commissione Sanità: “I servizi saranno implementati, più posti letto e personale”

Oltre due ore di colloquio tra i sindaci del comprensorio delle Serre (Alfredo Barillari per Serra San Bruno, Rossana Tassone per Brognaturo, Cosimo Damiano Piromalli per Spadola, Francesco Angilletta per Mongiana; intervenuti anche in rappresentanza dei sindaci di Simbario, Fabrizia e Nardodipace, rispettivamente Ovidio Romano, Francesco Fazio e Antonio Demasi), il commissario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano e il presidente della Commissione Sanità Michele Comito sono servite per fare il punto della situazione sulla sanità nelle zone montane del Vibonese e per approfondire diversi aspetti concernenti l’ospedale “San Bruno” in vista della predisposizione dell’Atto aziendale.

La discussione si è focalizzata su due assi principali distinti: l’ospedale “San Bruno”, rispetto al quale è stato ribadito che è e rimane ospedale di montagna e di zona disagiata; la Casa della Comunità che realizzerà il potenziamento della Medicina territoriale tramite il rafforzamento dei servizi all’utenza.

Il sindaco Barillari ha precisato che nell’incontro è emerso l’avvio di “un percorso di potenziamento del personale, che è decisivo per tutta l’offerta sanitaria, e di implementazione dei servizi con l’aggiunta di nuove specialità che avranno anche effetti positivi sul Pronto Soccorso”.

“Per come abbiamo più volte detto – ha aggiunto il primo cittadino – la Casa della Comunità sarà ubicata in spazi oggi inutilizzati (sono in corso gli studi di fattibilità) e la sua concretizzazione permetterà peraltro di migliorare l’impianto termico e quello elettrico”.

Altro capitolo è quello relativo “all’incremento, a breve termine, dei posti letto di Medicina interna e Lungodegenza”. Nel frattempo, “ha già preso servizio una nuova unità presso la stessa Medicina ed è previsto l’arrivo di infermieri e Oss aggiuntivi che daranno ulteriore assistenza”.

I sindaci, nel rimarcare “il lato costruttivo” dell’incontro, hanno specificato che continueranno a “vigilare con attenzione sul presente e sul futuro dell’ospedale” e che proseguiranno nel “confronto con tutti gli attori istituzionali del territorio che vogliono tutelare il diritto alla salute”.