Ospedale di Serra, uno studio tributario e un’azienda agriforestale donano mascherine e gel disinfettante

Mascherine protettive e gel disinfettante (per un valore complessivo di 2.000 euro) sono stati donati da uno studio tributario di Serra San Bruno e da un’azienda agriforestale di Simbario all’ospedale di Serra San Bruno. Il materiale è stato consegnato oggi pomeriggio direttamente dal fornitore alla dottoressa Domenica Schiavello, di turno in Pronto Soccorso. Si tratta di un gesto generoso che dimostra lo spirito di servizio e la solidarietà della popolazione locale che, già in precedenti occasioni, si è resa protagonista di azioni meritevoli.