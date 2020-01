Ospedale di Serra, sospesa la doppia reperibilità. Problemi per la seconda ambulanza?

L’interrogativo è partito da alcuni utenti che hanno notato la mancata operatività della seconda ambulanza. Da qualche giorno, infatti, secondo quanto si apprende, sarebbe stata sospesa la doppia reperibilità per autisti ed infermieri ed i cosiddetti “turni in doppio” avrebbero cominciato ad essere espletati presso il Punto di primo intervento di Soriano Calabro.

Ciò, se da un lato, può contribuire ad arginare i problemi della struttura del paese delle Preserre, dall’altro torna ad evidenziare le criticità su quella della città della Certosa.

Il comprensorio serrese, per come evidenziato da una serie di fatti di cronaca del recente passato, ha bisogno di una seconda ambulanza per affrontare i casi di emergenza e, segnatamente, le circostanze in cui si verificano contemporaneamente incidenti.