Ospedale di Serra, raccolte 2.000 firme per rivendicare “il diritto alla salute”: “Serra al Centro” e “In movimento” proseguono la battaglia comune

Andare avanti nei propri propositi tenendo alta l’attenzione e rivendicare i diritti fondamentali del territorio. I movimenti “Serra al Centro” e “In movimento” proseguono a braccetto nella lotta avviata nei mesi scorsi “a tutela della salute” e pongono in essere una mobilitazione nei pressi dell’ospedale “San Bruno”. Lo stato di insoddisfazione viene espresso dall’ex presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Franzè che sottolinea l’esigenza di insistere in “una battaglia di civiltà” e di perseguire “l’unico obiettivo”, che è quello di difendere la comunità locale, ma anche dall’ex sindaco Bruno Rosi che rimarca la differenza tra Medicina territoriale e Rete ospedaliera e, pur ribadendo “la fiducia” in Roberto Occhiuto, formula “osservazioni critiche”.

“Siamo stanchi delle passerelle dei politici e del sindaco Barillari, siamo stanchi di assistere alla spoliazione dei servizi” osserva la componente della Direzione regionale del Pd Valeria Giancotti, che raffronta il passato del nosocomio serrese con il suo presente. Rivendicano “certezze” anche Giuseppe Zangari e l’ex vicesindaco Walter Lagrotteria che si chiedono rispettivamente quale sia il senso di “una Casa della Comunità dentro l’ospedale” e perché “gli ospedali di montagna sono scomparsi dall’alveo legislativo”. Infine Nensy Rachiele precisa che “sono state raccolte circa 2.000 firme” di cittadini che “vogliono veder riconosciuto il diritto alla salute”.

Nel mirino c’è soprattutto la “carenza di medici” ed è evidente la preoccupazione del destino che toccherà ad un baluardo della salute pubblica. Per questo viene chiesto un incontro con il presidente della Regione Calabria e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto, che dovrà dare le opportune “risposte”.