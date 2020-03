Sono risultati negativi i primi tamponi effettuati sul personale sanitario del Pronto soccorso di Serra San Bruno venuto a contatto con il paziente poi risultato colpito da Coronavirus.



Ne dà conferma il consigliere regionale ed ex sindaco Luigi Tassone che precisa che “si sta procedendo ad effettuare altri tamponi”. La comunità resta in attesa di ulteriori notizie, in un momento di difficoltà ed apprensione.