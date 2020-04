Ospedale di Serra, mascherine ed altri dispositivi per gli operatori sanitari distribuiti dall’associazione “Il Fiore della solidarietà”

È iniziata oggi al presidio ospedaliero di Serra San Bruno la distribuzione della prima tranche di mascherine FFp2 ed altri dispositivi di protezione monouso per gli operatori sanitari chiamati in prima linea a fronteggiare l’epidemia da Covid-19.



Ad annunciarlo è la dottoressa Azzurra Arena, responsabile dell’associazione di promozione sociale “Il Fiore della solidarietà”, che assieme alla dottoressa Maria Pungitore, ha avviato nei giorni scorsi una campagna di crowfounding sulla piattaforma internazionale Go fund me.

L’associazione ha inoltre provveduto ad individuare sul territorio famiglie in gravi difficoltà economiche, consegnando a domicilio generi alimentari e beni di prima necessità. A questa prima tranche ne seguiranno altre, ma c’è bisogno che ancora ognuno di noi dia il suo contributo. Ogni euro donato può avere un valore immenso.