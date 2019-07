Ospedale di Serra, indetta la gara d’appalto per i lavori di attivazione di 10 posti letto di Lungodegenza

La Provincia di Vibo Valentia ha provveduto all’indizione della gara d’appalto a procedura aperta, prendendo atto del nuovo progetto trasmesso dall’Asp, dei “lavori di attivazione di 10 posti letto di Lungodegenza presso il presidio ospedaliero di Serra San Bruno”. L’importo dell’appalto è di complessivi 224.403,20 euro (217.867,19 euro per lavori a base d’asta soggetti a ribasso e 6.536,01 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

L’atteso intervento potrebbe rappresentare una prima – seppur flebile – risposta ad un’utenza sempre più scoraggiata per le vicissitudini concernenti il “San Bruno” nell’ultimo decennio.

Il nosocomio serrese, a cominciare dalla chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia, ha infatti subito un drastico processo di ridimensionamento. Ciò ha comportato la perdita di fiducia di una comunità, già in difficoltà per le condizioni di arretratezza economica.