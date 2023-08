Ospedale di Serra, il sindaco Barillari accoglie i medici cubani

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha ufficialmente accolto i 3 medici cubani che presteranno servizio nell’ospedale “San Bruno”. Nel rivolgere loro il suo messaggio di benvenuto, il primo cittadino ha spiegato che “la misura fortemente voluta dal presidente Roberto Occhiuto vuole dare man forte ad un servizio sanitario messo in ginocchio da anni di commissariamento. Un impegno che il presidente aveva preso con i serresi tempo fa, e confermato dall’Asp nei mesi scorsi”.

Secondo Barillari, si tratta di “una misura di sollievo ma non strutturale” e, per questo motivo, ha auspicato che “il concorso dell’Asp per 7 medici a tempo indeterminato per Medicina interna possa essere svolto il prima possibile” anche persone è “un concorso atteso da anni e che con impegno abbiamo sollecitato a svolgere per dare soluzioni strutturali (concorso bandito lo scorso marzo)”. “Con serietà e coerenza – ha concluso – questo impegno sarà sempre costante e mai strumentale. La sanità è un diritto fondamentale per tutti”.