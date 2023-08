Ospedale di Serra, il Comitato “San Bruno”: “Arrivano 3 medici cubani”

Il Comitato “San Bruno” non arresta la sua battaglia e “anche in quest’estate è presente, sempre attivo e non va in vacanza. Il sodalizio spiega che “all’insediamento del generale Battistini e del direttore sanitario Mandia non c’era nessuna richiesta per sopperire alla mancanza di medici presso l’ospedale di Serra, dopo la visita a sorpresa del generale si sono subito attivati in tal senso”. Adesso il Comitato è lieto di dare notizia che da domani presso l’ospedale ‘San Bruno’ entreranno in servizio 3 medici cubani così come promesso” e “grazie all’impegno del personale ospedaliero che ha tempestivamente segnalato la scadenza del contratto dei medici radiologi si è provveduto al rinnovo di tali contratti fino a fine anno”.

Il Comitato attende ora “il prossimo mese per rincontrarci con il generale Battistini e il suo staff per cercare di ridare lustro al nostro presidio ospedaliero”. Gli attivisti invitano i cittadini “a stare vicini al Comitato che sta lavorando su più fronti”, infatti “sono già in programma altre manifestazione che, come sempre, cercheranno di coinvolgere la popolazione.