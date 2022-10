Ospedale di Serra, il Comitato prepara la lista delle richieste. Ma i sindaci disertano l’iniziativa

L’iniziativa è stata “sentita e partecipata” ma qualcosa non è andato per il verso giusto. L’assenza dei sindaci alla manifestazione organizzata dal Comitato “San Bruno” in difesa dell’ospedale e del distretto sanitario è di quelle che fanno rumore e infatti i promotori gridano allo scandalo attaccando “coloro che dovrebbero rappresentare i cittadini”. “È un’assenza vergognosa – sostengono gli esponenti del sodalizio – perché dimostra un comportamento immaturo e teso solo al perseguimento dell’interesse politico. Questa è la verità, il resto sono solo parole vuote”. Da rimarcare che all’evento non hanno preso parte nemmeno il presidente della Regione e commissario per la Sanità Roberto Occhiuto ed il presidente della Commissione Sanità Michele Comito.

Al dibattito hanno invece preso parte diversi esponenti politici locali ed i dipendenti del presidio ospedaliero, che sono intervenuti portando la loro testimonianza e lamentando “disagi e difficoltà”. Al centro c’è stata la “grave situazione del nosocomio”: in particolare si è discusso della carenza di medici in Pronto Soccorso, del prossimo pensionamento di altri medici che “mette a rischio i servizi”, “il funzionamento a singhiozzo della Radiologia”, “i problemi connessi all’èquipe che dovrebbe essere presente sull’unica ambulanza attiva” e “la mancanza di sicurezza dovuta all’indebolimento del servizio di portierato”. Le richieste si sono concentrate sul “ripristino dell’ospedale di montagna” ed in particolare “sul ritorno al pieno funzionamento della Radiologia, della Medicina d’urgenza e del 118 con due ambulanze con medico a bordo garantito per ogni turnazione”.

In più, i promotori, dopo aver ringraziato “tutti i cittadini che hanno dimostrato sensibilità e gli operatori sanitari che con il loro immancabile impegno hanno in parte supplito al progressivo depauperamento”, hanno evidenziato che “alle sempre più insopportabili privazioni subite dal nostro ospedale ha fatto da contraltare il potenziamento della struttura di Soriano”. Ad ogni modo, la nascita del Comitato, che ha l’obiettivo di “raccogliere consensi per rivendicare la tutela del diritto alla salute e per dare forza alle richieste della popolazione”, ha consentito “il risveglio della politica e dell’interesse di cittadini e degli operatori del comparto”. “La lotta – è la promessa dei promotori – sarà continua come la raccolta delle adesioni al Comitato che proseguirà nelle piazze del comprensorio”.