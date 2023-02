Ospedale di Serra, Giuliano difende il nuovo Atto aziendale: “Aggiunte 6 strutture, la protesta è incomprensibile”

Il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano, mostra delusione a seguito del nuovo sit-in di protesta del Comitato “San Bruno” in quanto non riesce a “comprendere i motivi della protesta contro l’adozione del nuovo Atto aziendale”. Giuliano ritiene infatti che il nuovo Atto prevede “il potenziamento” del nosocomio serrese per via dell’aggiunta di 6 strutture: “una struttura complessa di Geriatria e ben 3 nuove strutture semplici a valenza dipartimentale (quali la Radiologia, l’Anestesiologia, la Chirurgia ambulatoriale)” e “2 strutture semplici” quali “Cardiologia e Neurologia”. Inoltre, va tenuta in conto “l’istituzione di un Dipartimento funzionale interaziendale area medica post-acuzie riabilitazione interamente dedicato al presidio ospedaliero di Serra San Bruno”. Il tutto è stato pensato per “far diventare attrattivo” l’ospedale di zona montana “per nuove professionalità di dirigenti medici, nell’ottica di valorizzazione del nosocomio stesso e del riconoscimento della sua importanza strategica”. Giuliano conferma la disponibilità “a ogni confronto istituzionale che non abbia un significato diverso di quello della difesa del diritto alla salute dei serresi”.