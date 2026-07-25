Ospedale di Serra, Barillari chiede conto sull’attuazione dei provvedimenti: “Infermieri e ambulanze, a che punto siamo?”

Il sindaco Alfredo Bariilari fa il punto della situazione sanitaria e volge lo sguardo all’imminente futuro contestualizzando ciò che accade attorno al nosocomio serrese nel più ampio panorama provinciale e regionale. “Sono trascorsi quasi 20 giorni – sostiene il primo cittadino – dall’ultima conferenza dei sindaci. In quella occasione, insieme agli altri sindaci, ai comitati, ai sindacati di categoria, è stato chiesto a gran voce di rafforzare il servizio del 118, spesso privo di personale per garantire i turni. Era inizio luglio ma l’attenzione era già rivolta al mese di agosto, periodo in cui la popolazione cresce esponenzialmente e il primo soccorso svolge un ruolo fondamentale nel caratterizzare l’intero territorio”. Barillari precisa che “i turni del 118 si dividono in mattina (8.00-14.00), pomeriggio (14.00-20.00), notte (20.00-8.00) e difficilmente vedono la presenza di infermiere e medico insieme, data la carenza di organico” e traccia un breve resoconto di come sarà garantito questo servizio per il prossimo mese:

“- Serra San Bruno: 7 turni scoperti la mattina, 3 di notte.

– Soriano: 18 turni scoperti la mattina, 20 di pomeriggio, 15 di notte.

– Tropea: 11 turni scoperti la mattina, 16 di pomeriggio, 11 di notte.

– Pizzo: probabilmente la postazione sarà chiusa per tutto il mese”.

Il sindaco puntualizza che si tratta di informazioni raccolte in autonomia e quindi .potrebbero esserci delle inesattezze”, ma “sta di fatto che se un infermiere di turno va in malattia o non può coprire l’orario, la situazione peggiorerebbe”. Barillari aggiunge di operare il resoconto dell’intera provincia perché “è chiaro che se alcune postazioni sono sguarnite, le ambulanze che dovranno coprire il territorio saranno quelle di Serra (con turni meno scoperti rispetto alle altre) e Vibo. Come è accaduto recentemente, quando, per alcuni controlli ospedalieri, da Serra si passa per Vibo, si prende il paziente e si va a Tropea (lasciando un’intera zona sguarnita)”. Va poi considerato che “anche le cosiddette postazioni Victor (ambulanze private), vedono la presenza solo a Filadelfia e Vibo Marina. Eppure darebbero respiro sia nella zona delle Serre (come accaduto quando era operativa a Mongiana) sia nelle pre-Serre, quantomeno per i trasferimenti lasciando così l’ambulanza di turno operativa per le emergenze”.

Facendo un passo indietro, Barillari ricorda che “da giugno, con l’organizzazione regionale delle missioni del 118, gli interventi non riguardano più lo stesso territorio provinciale ma possono ‘sconfinare’ a secondo delle indicazioni della centrale operativa” ed auspica che “questo sistema possa portare giovamento”, però “di certo va migliorato il filtro di chi decide dove fare intervenire le ambulanze: il 118, infatti, serve a prestare soccorso per le emergenze”. Il capo dell’Esecutivo serrese ribadisce quanto rappresentato

nella conferenza dei sindaci chiedendo di “valutare di estendere le prestazioni aggiuntive anche agli infermieri: su questo punto – afferma – c’è stata un’apertura da parte dei dirigenti presenti alla conferenza” e di “procedere celermente all’assunzione di altro personale: sono state raccolte tantissime adesioni all’avviso per il reclutamento di nuovi infermieri, i quali vedranno una procedura di assunzione semplificata”. Su queste ultime due questioni, Barillari formula un interrogativo: “a che punto siamo?”.

Infine, sottolinea che la sua “vuole essere una fotografia sullo stato di fatto del 118 con agosto alle porte, con la speranza che si diano risposte celeri e funzionali per migliorare la situazione”.