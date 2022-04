Ospedale di Serra, arriva il radiologo. Barillari: “L’attenzione resta alta, convocati tutti i sindaci dell’Ambito territoriale”

Torna attivo il servizio di Radiologia all’ospedale “San Bruno”. Lo comunica il sindaco Alfredo Barillari che dà il benvenuto al dottor Bernardo Bertucci, già in servizio a Germaneto, originario di Simbario ed il cui “padre, negli anni ottanta, contribuì ad aprire il reparto di radiologia a Serra”.

“Il ripristino di questo servizio – spiega il primo cittadino – è fondamentale sia per i referti degli utenti esterni sia per i pazienti interni. Anche questa azione rientra nelle linee condivise durante l’incontro con il commissario dell’Asp Giuliano e il consigliere Comito svolto a inizio febbraio con i medici del ‘San Bruno’”. Barillari rileva che “l’attenzione e l’impegno sulla sanità deve restare alto” ed, in tal senso, annuncia di aver convocato “i sindaci dell’Ambito territoriale di Serra per continuare il confronto sulla sanità territoriale”.

Dunque, boccata d’ossigeno per gli utenti dell’ospedale serrese che possono tornare ad usufruire di un servizio ritenuto indispensabile e, rispetto al quale, nelle ultime settimane la carenza di medici aveva causato disagi e proteste.