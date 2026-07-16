Ospedale di Cetraro, l’ASP di Cosenza accelera il rilancio del presidio: riapre l’OBI, arrivano nuovi specialisti e parte il piano di ampliamento

Il rilancio dell’Ospedale di Cetraro prosegue con interventi concreti che rafforzano l’organizzazione sanitaria, potenziano i servizi e consolidano il ruolo strategico del presidio per l’intera costa tirrenica cosentina. La cabina di regia promossa dal Sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta in sinergia con l’Azienda sanitaria provinciale, in piena sintonia con l’indirizzo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, continua a produrre risultati tangibili sul piano dell’assistenza, del personale e degli investimenti.

Tra i traguardi più significativi figura la riapertura dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI), resa possibile grazie al rafforzamento dell’organico ospedaliero. A Cetraro hanno infatti preso servizio un chirurgo, due cardiologi, un’anestesista e dieci infermieri, mentre nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di altri otto operatori socio-sanitari (OSS). Contestualmente è stato avviato il progetto di riammodernamento e ampliamento dell’OBI, destinato a migliorare ulteriormente la capacità assistenziale del presidio.

«Stiamo rispettando gli impegni assunti con il territorio. Il rafforzamento dell’organico, la riapertura dell’OBI e gli interventi programmati rappresentano i primi risultati di un percorso di rilancio che proseguirà con determinazione. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini un ospedale sempre più efficiente, moderno e capace di rispondere ai bisogni di salute del territorio. Ai preziosi collaboratori coordinati dalla Dott.ssa Riccetti e cioè i capi dipartimento dell’Azienda Sguglio, Filippelli, Candela e Giusti a vigilare e portare a completa realizzazione il percorso avviato», ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar.

Il piano di rilancio comprende anche la riorganizzazione della diagnostica, il potenziamento dell’attività laboratoristica, la digitalizzazione dei percorsi clinici, l’attivazione dell’ambulatorio per il Dna e del Centro di Assistenza Malattie Endocrine (CAME), oltre al nuovo sportello gratuito del giovedì dedicato ai cittadini, nell’ottica di una sanità sempre più vicina alle esigenze della popolazione.

«Oggi vediamo concretizzarsi un lavoro costruito attraverso una leale collaborazione istituzionale. Il rafforzamento del personale, la riapertura dell’OBI e i nuovi investimenti dimostrano che l’Ospedale di Cetraro è tornato al centro dell’attenzione dell’Azienda sanitaria e della Regione. È una risposta importante per tutta la comunità del Tirreno cosentino», ha sottolineato il sindaco Giuseppe Aieta.

Soddisfazione è stata espressa anche dal dottor Barreca, che ha evidenziato il valore organizzativo degli interventi avviati. «L’incremento delle professionalità e il potenziamento dei servizi consentiranno di migliorare ulteriormente i percorsi assistenziali, ridurre i tempi di risposta e offrire prestazioni sempre più qualificate ai cittadini. La riapertura dell’OBI rappresenta un passaggio fondamentale in questo processo di crescita», ha spiegato.

L’Azienda sanitaria provinciale conferma così la volontà di proseguire il percorso di rilancio dell’Ospedale di Cetraro attraverso investimenti sulle risorse umane, sull’innovazione tecnologica e sull’ammodernamento delle strutture, con l’obiettivo di consolidare un presidio sanitario moderno, efficiente e sempre più centrale nella rete ospedaliera della provincia di Cosenza.