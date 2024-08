OrSa contrasta “arbitrarietà e arroganza” di Ferrovie della Calabria: “Dura protesta a tutela dei lavoratori ribellatisi a metodi antidemocratici”

“Che la democrazia e il diritto nelle Ferrovie della Calabria SrL , società controllata dalla Regione Calabria, siano diventati – è la critica mossa da Mario Pescatore e Vincenzo Rogolino, rispettivamente Coordinatore OrSA TPL FdC e Segretario Confederale Calabria OrSA – orpelli insopportabili per il management nominato dal presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto, è un dato di fatto.

Fino ad oggi, OrSA Tpl ha ritenuto di dover rispettare, pur non condividendone le posizioni, le proposte del management aziendale e di inquadrarle, di conseguenza, nell’ambito del confronto tra le parti tanto da non sottoscrivere l’accordo che va a modificare i preesistenti accordi economici aziendali, che avranno come conseguenze fortissime penalizzazioni salariali, contributive e del TFR”.



“Il discutibile, quanto esecrabile, tentativo di fiaccare le resistenze delle lavoratrici, dei lavoratori e della organizzazione sindacale di cui siamo rappresentanti che, insieme e consapevolmente, non hanno accettato il nuovo contratto aziendale, ponendo in essere un atto arbitrario e arrogante, va contrastato -contestano vibratamente i due dirigenti OrSa – in tutte le sedi democratiche e rispedito al mittente.

I metodi antidemocratici che il management aziendale della Società FdC ha posto in essere nei confronti di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che non accettano che venga penalizzato il loro futuro e quello delle loro famiglie e che hanno osato ribellarsi, avvalendosi degli strumenti che la legge mette loro a disposizione, non devono tramutarsi in pesantissime ritorsioni e penalizzazioni.

Succede, infatti, che le lavoratrici e i lavoratori dissenzienti iscritti all’OrSA TPL , nonostante la vigenza dei vecchi accordi fosse stata prorogata dal management aziendale fino al 1 Luglio 2024, hanno trovato l’amara sorpresa del taglio della retribuzione fino a cinquecento euro”.

“A questo punto – rendono noto gli esponenti del sindacato – chiediamo l’intervento del presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e dell’assessore ai Trasporti Gallo, nonché di tutti i componenti l‘Assemblea regionale affinché mettano fine a questi abusi.

La Calabria è piena di problemi, spesso provocati da certa classe dirigente con scelte azzardate e inadeguate, per cui auspichiamo da parte della classe politica un pronto e risolutivo intervento, al fine di inibire questi atti discriminatori tra lavoratori.

Ciò posto, l’OrSA Tpl, unitamente alla propria Confederazione Calabria, continuerà a sostenere le ragioni dei propri iscritti e, a tal proposito, ha già proclamato lo stato di agitazione del personale interessato che sfocerà in azioni di dura protesta e se necessario, sarà dato ai propri legali mandato per recuperare quanto spettante e arbitrariamente negato”.