OrSA Calabria incontra l’Autorità di Sistema Portuale: confronto su sicurezza e organizzazione

Si è tenuto, presso l’AdSPMTMI (Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio) di Gioia Tauro, un proficuo incontro tra una delegazione dell’OrSA Calabria e i dirigenti della stessa AdSP.

La delegazione sindacale era composta:

dal Segretario Generale Confederale OrSA Calabria, Vincenzo Rogolino;

dal Segretario Nazionale Orsa Porti e Mari, Domenico Macrì;

dai rappresentanti sindacali di categoria Pasquale Barbalaci e Francesco Sinicropi

La delegazione dell’AdSPMTMI era, invece, costituita:

La delegazione dell’AdSPMTMI era, invece, costituita: da Pasquale Faraone Segretario Generale f.f. AdSPMTMI;

-da Mario Piromalli Responsabile Vigilanza in ambito portuale;

-da Renato Mollica della SPISAL- ASP.

Dopo i convenevoli del caso e gli interventi di saluto, si è passati a un confronto sulle criticità che ancora oggi interessano la infrastruttura portuale. Più segnatamente sono stati segnalati e sollecitati, da parte sindacale, interventi risolutivi su:

-da Mario Piromalli Responsabile Vigilanza in ambito portuale; -da Renato Mollica della SPISAL- ASP. Dopo i convenevoli del caso e gli interventi di saluto, si è passati a un confronto sulle criticità che ancora oggi interessano la infrastruttura portuale. Più segnatamente sono stati segnalati e sollecitati, da parte sindacale, interventi risolutivi su: i servizi igienico-sanitari con particolare riguardo agli spogliatoi;

le criticità in materia di sicurezza legate alle dotazioni delle gru, soprattutto per quanto concerne i sistemi di comunicazione;

lo stato dell’arte per l’istituzione del Presidio Sanitario Portuale

le eventuali difficoltà nella gestione delle emergenze sanitarie con riferimento ai tempi di intervento dei soccorsi. Inoltre sono stati richiesti chiarimenti in merito ai criteri di funzionamento dell’Agenzia; alle modalità di reclutamento del personale e alla gestione complessiva delle risorse umane.

Da parte dell’AdSPMTMI è stata data ampia assicurazione ed assunto preciso impegno alla risoluzione delle criticità evidenziate dall’organizzazione sindacale che, in alcuni casi, sono già in via di definizione.

In particolare, per quanto attiene il presidio sanitario portuale, l’iter procedurale per l’affidamento è stato completato ed il costo del presidio, proprio per accelerare l’iter, sarà interamente a carico dell’Autorità di Sistema Portuale. Il servizio sanitario sarà inizialmente erogato per otto ore per poi arrivare a regime con le ventiquattrore di copertura.

