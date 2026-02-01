Ordinaria amministrazione per la Puliservice: è ancora 3-0

Ordinaria amministrazione per la Puliservice capolista. Le amaranto di mister Franco Giglietta continuano a macinare gioco, vittorie e punti in classifica.



E’ ancora 3-0.

Al Boccioni, le reggine si preparano alla seconda fase senza nessuna sbavatura.

25-13, 25-14 e 25-12 i parziali dei set.

Lo staff tecnico ha potuto preservare Giulia Speranza reduce da una settimana complicata per il virus influenzale.

Alternanza tra i liberi D’Elia e Sartiano.

Tutte in campo, tutte a punto e risultato mai in discussione.

Battuta efficace, tanto ordine sul rettangolo di gioco, bene a muro ed in difesa.