Ordinanza della Santelli: garantiti “i trasporti verso ospedali e capoluoghi di provincia e per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta”

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emanato una nuova ordinanza concernente i collegamenti essenziali. Secondo l’atto, dovranno essere garantiti “i trasporti:



a) verso strutture o centri sanitari e ospedali;

b) per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta;

c) per l’accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali;

d) per l’accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche in attività;

e) per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari

e beni di prima necessità;

nonché le interconnessioni per l’accesso alle stazioni ferroviarie ed autostazioni”.

Inoltre, viene stabilito che “le Società consortili dovranno garantire interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”.