Operazione “Spiaggia Libera”: indagati ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, e noto imprenditore vibonese

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso il 27 aprile dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 soggetti, tra i quali Gianluca Callipo, già sindaco di Pizzo e Vincenzo Renda, noto imprenditore vibonese, entrambi ancora ristretti, perché anche loro tratti in arresto nell’ambito della recente operazione “Rinascita – Scott” condotta dalla D.D.A. di Catanzaro.

I due soggetti principali risultano indagati, a titolo di concorso, per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Gianluca Callipo risulta altresì indagato per i reati di tentata concussione e abuso d’ufficio, quest’ultimo in concorso, in relazione a distinte e separate condotte, con gli architetti Nicola Domenico Donato e Nicola Salvatore Vasta, rispettivamente, all’epoca dei fatti, dirigente tecnico e responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pizzo.

L’atto notificato rappresenta l’epilogo di complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria, anche tecniche, effettuate dai finanzieri, dirette e coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica Concettina Iannazzo.

Le indagini hanno permesso di accertare, secondo gli inquirenti, gravi e ripetuti illeciti commessi nel tempo dall’ex Primo Cittadino di Pizzo, in concorso con l’imprenditore, socio e/o amministratore di importanti villaggi turistici della Costa degli Dei nonché di una nota impresa di trasporti.

L’inchiesta scaturisce da una circostanziata denuncia presentata da un imprenditore di Pizzo, stanco dei presunti continui soprusi dell’ex sindaco nel corso degli anni, il quale, attraverso pressioni psicologiche e altre azioni indebite (tra cui l’invio di una pattuglia di Polizia Locale), abusando della sua qualifica e dei suoi poteri, intendeva impedirgli, sostengono gli investigatori, il legittimo sfruttamento di una concessione demaniale relativa ad un’area di spiaggia situata in località Savelli.

L’obiettivo finale che il pubblico ufficiale intendeva perseguire era, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, quello di costringere l’imprenditore napitino a dare o promettere tale sfruttamento in favore dell’imprenditore vibonese, in ottimi rapporti con il primo, titolare di un lussuoso Resort, in fase di costruzione, antistante l’area di spiaggia e quindi di assoluto interesse per la struttura ricettiva per consentire l’accesso al mare ai futuri clienti.

Tale presunta condotta dell’ex sindaco di Pizzo non sarebbe stata portata a termine grazie alla strenua resistenza del denunciante, che in ogni modo legittimo si sarebbe sempre opposto alle pressioni del pubblico ufficiale e dei suoi più stretti collaboratori, preferendo denunciare i fatti.

Le investigazioni sviluppate dai finanzieri avrebbero parimenti palesato, a carico dell’ex Primo Cittadino, la commissione di ulteriori reati, tra cui l’abuso d’ufficio, in concorso con altro pubblico ufficiale, per il rilascio di una concessione demaniale in favore di un altro villaggio turistico dello stesso Comune, in spregio dei principi di pubblica evidenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, evidenziando la sua propensione a servirsi delle funzioni, del proprio ruolo rivestito e dei propri dirigenti, al solo fine di favorire alcuni imprenditori “amici” a discapito di altri, oltre che di assicurarsi vantaggi elettorali con metodi clientelari.

Sarebbestata infine appurata anche la capacità di Callipo di compiere in prima persona atti o di condizionare l’operato dell’ente locale, al fine di ricevere utilità oggettivamente apprezzabili, quali, ad esempio, l’assunzione di un parente presso la struttura ricettiva di Pizzo dell’imprenditore corruttore.

L’inchiesta corroborerebbe le risultanze investigative emerse a carico dello stesso Callipo, per fatti ancora più gravi, nell’ambito dell’operazione “Rinascita – Scott”.

In relazione alle condotte presuntivamente accertate, infatti, la Procura di Vibo aveva avanzato richiesta di applicazione di misura cautelare dopo l’estate 2019. Richiesta non emessa in quanto, nelle more, sia Callipo – che per questa ragione si era dimesso dalla carica di Primo Cittadino – che Renda sono stati tratti in arresto proprio nel corso dell’esecuzione dell’operazione “Rinascita – Scott”. Proprio in seguito alla stessa operazione, infatti, Gianluca Callipo, subito dopo il suo arresto, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco, che sono diventate irrevocabili e successivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in accoglimento della proposta avanzata dal Prefetto di Vibo Valentia e dal Ministro dell’Interno, il Consiglio comunale di Pizzo è stato dichiarato sciolto, ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali, per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata, con la conseguente nomina di una Commissione di gestione straordinaria prefettizia, già insediata.