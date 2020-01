Operazione “Rinascita Scott”: il Commissario Sorical Luigi Incarnato torna in libertà

Luigi Incarnato, Commissario della Sorical, è di nuovo un uomo libero. Il Segretario regionale del Partito Socialista Italiano era sottoposto alla restrizione della detenzione domiciliare dal mattino del 19 dicembre, in quanto implicato nell’operazione “Rinascita Scott”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

La vicenda contestata ad Incarnato riguarda un incontro che egli avrebbe organizzato tra il sindaco di Paola con Pietro Giamborino, in passato consigliere regionale ed accusato dagli inquirenti di essere organico alla ‘ndrangheta vibonese ed un imprenditore di Lamezia Terme, intenzionati ad allestire un Centro per per accogliere migranti nella località del Tirreno cosentino. L’avvocato Franz Caruso, che difende l’esponente politico socialista, ha affermato: “Siamo sicuri dell’estraneità del nostro assistito agli addebiti. Incarnato crede alla giustizia”