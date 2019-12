Operazione “Rinascita-Scott”: arrestato anche il Commissario Sorical Luigi Incarnato

Tra coloro che all’alba di oggi sono finiti in manette nell’ambito dell’operazione “Rinascita-Scott” figura anche Luigi Incarnato, Commissario di Sorical, la società che gestisce l’acqua in Calabria, Segretario regionale del Partito Socialista Italiano, e per il quale è stata disposta la detenzione domiciliare. Analoga decisione è stata assunta nei confronti di Pietro Giamborino, già consigliere regionale del Partito Democratico. Per Nicola Adamo, in passato deputato, potente assessore regionale e vicepresidente della Giunta, nonché ispiratore principe della linea politica di Mario Oliverio, il Giudice delle indagini preliminari ha ordinato il divieto di dimora in Calabria: risponde del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare, tra gli altri, pure Giorgio Naselli, che ha comandato il Reparto operativo di Catanzaro, attualmente Comandante provinciale a Teramo.