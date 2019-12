Operazione “Pollice verde”: annullata l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe Simone

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Giuseppe Simone, accusato di far parte di un’associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e vari episodi di spaccio tra cui la cessione (specificatamente contestata a Simone), di circa due chili di marijuana a degli emissari vibonesi.

Simone, che si trovava in Canada al momento dell’esecuzione degli arresti, nonostante i gravissimi fatti di accusa, si era in questi giorni costituto spontaneamente presso la Polizia di Stato di Fiumicino facendo ritorno dall’America per poter partecipare all’udienza del Riesame. Attraverso la disamina di tutte le intercettazioni telefoniche e con l’incrocio dei tabulati dei GPS, l’avvocato Marco Tullio Martino, legale nominato da Simone, ha dimostrato come lo stesso non potesse in alcun modo essere il soggetto che aveva trasportato materialmente la droga nel luogo e nell’ora dello scambio contestato, e che anzi lo stesso non si fosse mai recato sui siti delle piantagioni e che tutto il resto del compendio intercettivo aveva un significato alternativo lecito che non poteva condurre all’affermazione della gravità indiziaria e per i gravi delitti di coltivazione, detenzione, trasporto e spaccio contestati. Il Tribunale ha certificato l’estraneità di Simone alla associazione ed ai singoli reati, ed ha annullato l’ordinanza disponendo l’immediata scarcerazione della giovane imprenditore reggino che ha così potuto lasciare libero la casa circondariale di Arghillà.