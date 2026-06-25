Operazione “Piazza Pulita”: all’alba il sindaco Cannizzaro ha dichiarato guerra a sporcizia e incivili

All’alba di oggi, giovedì 25 giugno, è stato dato il via alla cosiddetta “Operazione Piazza Pulita “, una serie coordinata di azioni straordinarie condotte congiuntamente dagli addetti di Ecologia Oggi e dagli agenti della Polizia locale: obiettivo ripristinare condizioni decorose lungo le strade di Reggio Calabria.



Un colpo di spugna sulla sporcizia imperante ovunque che, tuttavia, rappresenta solo uno dei pilastri su cui poggiare la strategia di recupero del decoro. Giro di vite, infatti, sul monitoraggio capillare e pervasivo delle condotte incivili dei reggini che, trasgredendo le norme, continueranno a insudiciare la città. Il sindaco Francesco Cannizzaro non ha usato mezzi termini e con decisione perentoria ha avvertito in modo inequivocabile: “Voglio che arrivi a tutti i reggini un messaggio chiaro, stiamo ripristinando la normalità. E insieme alla normalità arriva anche la tolleranza zero verso ogni forma di degrado.

Reggio merita rispetto”