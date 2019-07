“Diciassette arresti per ‘ndrangheta a Reggio Calabria, sette persone in manette per mafia a Palermo e Agrigento, sequestri per più di 6 milioni di euro contro la camorra in provincia di Napoli.

Mentre altri chiacchierano, Forze dell’Ordine e inquirenti non smettono di combattere.

Nessuna tregua ai criminali, la pacchia è finita”. Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini commenta così le operazioni in corso nel Mezzogiorno d’Italia.