Operazione “Fireworks”: torna completamente libero Giuseppe Serratore

Cadono tutte le misure coercitive nei confronti di Giuseppe Serratore. L’uomo è stato tratto in arresto nel maggio del 2024 a seguito di una operazione antimafia denominata “Fireworks” e coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro, finalizzata a contrastare il fenomeno di traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina nel Comune di Girifalco e zone limitrofe.

È attualmente imputato del reato ex art. 74 Dpr 309/90, poiché ritenuto partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, il cui ruolo sarebbe quello di intermediario nella cessione di sostanze stupefacenti, riscossore dei proventi illeciti e addetto a funzioni di vedetta e di staffetta nel territorio.

Amico e uomo di fiducia di colui che è considerato al vertice dell’associazione, avrebbe – secondo le ipotesi accusatorie – in particolare partecipato insieme a quest’ultimo al trasferimento di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina nel territorio di Girifalco la cui presenza sarebbe stata immortalata attraverso videoriprese del sistema di sorveglianza pubblica.

In sede di riesame cautelare, il Tribunale della Libertà di Catanzaro, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza, aveva confermato la misura di permanenza domiciliare con obbligo di dimora nel Comune di residenza.

La difesa ha avanzato una prima istanza con la quale ha chiesto l’annullamento e gradazione della misura, sia in ordine al decorso del tempo dalla consumazione dei fatti contestati risalenti nel 2022, che all’assenza di ulteriori e nuovi elementi emersi in sede di indagine. Nell’occasione il Gip Distrettuale ha sostituito la misura in atto con l’obbligo di presentazione alla P.G. territorialmente competente.

Il Tribunale collegiale di Catanzaro a seguito di ulteriore istanza avanzata dall’avvocato Ilario Cosimo Tripodi, considerata l’attuale posizione lavorativa dell’assistito, lo stato del procedimento e la risalenza del tempo, ha accolto le ragioni difensive disponendo la revoca e l’immediata perdita di efficacia della misura in atto.

Il procedimento è pendente tuttavia nella fase dibattimentale e l’imputato verrà giudicato in assenza di misure coercitive a su carico.