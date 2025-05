Operazione dei Carabinieri contro la cosca Labate: 4 arresti

Il ROS – con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria” – coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria diretta dal Procuratore della Repubblica f.f., Giuseppe Lombardo, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 4 indagati ritenuti di far parte della cosca Labate, articolazione ‘ndranghetista egemone nel quartiere Gebbione di Reggio Calabria, indagati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso.

Si tratta di Michele Labate, sessantanove anni, (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere), Francesco Salvatore Labate, cinquantanove anni (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere), Paolo Labate, 40 anni, (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere) e Antonino Laganà, cinquantaquattro anni (destinatario della misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio). I provvedimenti scaturiscono da un’articolata indagine del ROS, avviata nel 2019, che ha consentito di documentare, secondo gli inquirenti: