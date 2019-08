Operazione “Black friday”: sequestrati prodotti contraffatti e giocattoli pericolosi

Nell’ambito del rafforzamento straordinario del dispositivo di sicurezza economico-finanziario per la stagione estiva 2019 disposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, i “Baschi Verdi” del Gruppo di Crotone, in collaborazione con la Questura, hanno sottoposto a controllo gli ambulanti e le bancarelle allestite presso il lungomare della città Pitagorica.

Durante le ore pomeridiane i Finanzieri hanno avviato un’accurata attività informativa attraverso il compimento di numerosi appostamenti che ha permesso di localizzare diversi soggetti organizzati nella vendita di giocattoli ed accessori di vario tipo riportanti segni distintivi mendaci.

Sulla base delle risultanze emerse nelle ore serali è scattato il “blitz” della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di Crotone, che ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro circa 6.000 prodotti posti in vendita tra giocattoli per bambini, occhiali, cuffie musicali, auricolari e supporti per smartphone, riproducenti segni distintivi mendaci e, dunque, pericolosi per gli acquirenti.

Infatti, gli articoli posti in vendita, tra cui numerose apparecchiature elettriche, sono risultati essere privi delle informazioni minime concernenti istruzioni e precauzioni per l’uso, dati del fabbricante, rischi connessi all’uso e modalità per evitarli, nonché il prescritto marchio CE che assicura la conformità agli standard di sicurezza europei.

Per tali motivi sono stati verbalizzati sette soggetti extracomunitari, elevate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro e denunciati alla locale Procura della Repubblica 3 soggetti in relazione alle ipotesi di reato di commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione.

Prosegue, dunque, incessante l’attività delle Fiamme Gialle, anche in questo caso supportati dai colleghi della Questura, a tutela dei contribuenti rispettosi della legalità, contrastando con efficacia tutti quegli episodi di sleale concorrenza e di possibile nocumento alla salute e sicurezza dei cittadini.