“Operazione bibliotechine solidali”: come la passione ha riconsegnato a nuova vita 10mila libri

Già il fatto stesso che abbia definito “Operazione” quella dedicata alle “bibliotechine solidali” è indicativo di quanto impegno sia stato necessario e di quanto prorompente sia stata l’attività di Monica Bolignano che in un arco temporale di sei mesi è riuscita, senza mai fermarsi, a dare una collocazione adeguata a 10mila volumi. Libri che, grazie alla determinazione intraprendente dell’avvocato reggino, sono stati sottratti ad una fine ingloriosa ed immeritata per essere riconsegnati a nuova vita.

Perché l’intuizione trovasse un degno suggello decisiva è stata la passione contaminante che Monica ha trasmesso agli interlocutori. Tra loro, in tanti hanno regalato titoli in quantità, altri si sono prestati a formare le “staffette” organizzate alla perfezione per far approdare i libri alla destinazione finale. Un gioco di squadra che dovrebbe essere di esempio per istituzioni consolidate ed organizzazioni strutturate, Invece, in questa piccola porzione di pianeta in fondo ad uno Stivale al centro del Mediterraneo si eleva a modello ideale di quali benefici deriverebbero dalla collaborazione e dalla condivisione, due condizioni immaginarie ferme tuttora nello stato della sterile astrazione. Fatti, quelli realizzati da Monica Bolignano, resistenti alla rinuncia e impermeabili al cicaleccio disturbante di chi sgomita per raccogliere sul pavimento della dignità una briciola elemosinata al sole dei falsi potenti. Lei agisce inesauribile con il supporto di coloro che, con tenacia, non intendono cedere il passo alla sopportazione dell’apatico status quo e si prestano ad una operosità laboriosa grazie alla quale associazioni, Ordini professionali e scuole potranno disporre di un patrimonio culturale altrimenti disperso. Il solco è tracciato: percorrendo la via indicata dall’avvocato Bolignano si trova l’unica via di fuga per Reggio Calabria che, se continuasse ad attraversare il sentiero nel bosco tenebroso del pessimismo, finirà la sua corsa in fondo al baratro della frustrazione.