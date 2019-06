Operazione all’alba dei Carabinieri di Soverato: 24 persone arrestate

Sono accusati, tra gli altri, dei reati di detenzione d’armi, furti e traffico di sostanze stupefacenti 24 persone che nelle prime ore di oggi, lunedì, sono state arrestate sulla scorta di un ‘ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nel Catanzarese, nel Reggino e nel Milanese. Più di duecento Carabinieri della Compagnia di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro sono impegnati nell’operazione coordinata da Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro. I componenti dell’organizzazione, inoltre, avrebbero spinto ragazzi non ancora maggiorenni a spacciare droga. E’ in corso di attuazione anche il sequestro di beni il cui importo complessivo supera i 500 mila euro. I particolari verranno illustrati durante un incontro con i giornalisti previsto per le 10:30 negli uffici della Direzione distrettuale antimafia catanzarese.